Países Bajos: Un destino de postales

En una nueva edición de Viaje Infinito nos trasladamos hasta los Países Bajos, un destino que combina tradición, modernidad y paisajes que parecen sacados de una postal. Este pequeño país europeo, famoso por sus tulipanes, molinos y canales, sorprende a cada visitante con una riqueza cultural y natural que se despliega en cada rincón.

Un imperdible es Ámsterdam, la capital vibrante donde conviven los icónicos canales, museos de talla mundial como el Rijksmuseum y el Van Gogh Museum, además de barrios llenos de vida y bicicletas que marcan el pulso de la ciudad.

Al norte, destaca Giethoorn, conocido como la “Venecia de los Países Bajos”, un pintoresco pueblo sin calles donde las casas se conectan por canales y pequeños puentes de madera, invitando a recorrerlo en bote.

Finalmente, en el sur, Rotterdam cautiva con su arquitectura futurista, su puerto —uno de los más grandes del mundo— y una escena gastronómica y cultural en constante renovación, que la convierte en una de las ciudades más dinámicas de Europa.

Países Bajos es un destino para perderse entre flores, historia y modernidad, un viaje que sin duda deja huella en todo aquel que lo visita.