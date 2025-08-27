Los Encantos imperdibles de Ibiza

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yifO7GPXlDk","duration":"00:24:17","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/9490e274dd30d9199facb416783e7bd6.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Ibiza, esa joya del Mediterráneo que combina aguas cristalinas, rincones históricos y una vibrante energía cultural que la convierte en un destino único.

Para quienes buscan perderse en su magia, una parada obligada es Dalt Vila, el casco antiguo amurallado, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminar por sus calles empedradas es un viaje en el tiempo, con vistas espectaculares al puerto y al mar.

Otro lugar que conquista a viajeros de todo el mundo es Cala Comte, famosa por sus aguas turquesa y sus atardeceres de ensueño. Es el sitio ideal para relajarse y dejarse envolver por la calma mediterránea.

Y, para los amantes de la naturaleza, Es Vedrà es un lugar casi místico: un islote rocoso envuelto en leyendas, perfecto para contemplar desde los acantilados y sentir la fuerza espiritual que muchos aseguran emana de él.