Panamá: el cruce de mundos que conquista a los viajeros

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Panamá, un país que une continentes, océanos y culturas con una mezcla vibrante de historia, naturaleza y modernidad. Desde sus rascacielos frente al Pacífico hasta sus selvas tropicales, este destino lo tiene todo.

Nuestra primera parada fue Ciudad de Panamá, una metrópolis moderna que convive con el encanto colonial del Casco Antiguo. Aquí, el emblemático Canal de Panamá impresiona por su magnitud y relevancia histórica, siendo una de las obras de ingeniería más importantes del mundo.

Continuamos hacia Bocas del Toro, un paraíso caribeño al norte del país. Sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y biodiversidad marina hacen de este archipiélago un lugar perfecto para descansar, bucear y conectar con la naturaleza.

Finalmente, exploramos Boquete, un apacible pueblo de montaña en la región de Chiriquí. Con su clima fresco, plantaciones de café y senderos rodeados de bosques nubosos, es ideal para los amantes del ecoturismo y la aventura.