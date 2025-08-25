Bélgica y Francia: un viaje único por el corazón de Europa

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czBHe99Jydl","duration":"00:26:07","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/380648286320d800d607c0625eda7112.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Francia y Bélgica, dos destinos que, aunque vecinos, ofrecen contrastes fascinantes entre elegancia, historia, modernidad y tradición.

Primera parada: Francia.

Nuestra aventura comenzó en París, la ciudad de la luz, donde caminar por la ribera del Sena, visitar la Torre Eiffel y perderse por las callecitas de Montmartre es parte del ritual de bienvenida. Luego nos dirigimos a Provenza, con sus campos de lavanda y pueblos colgantes como Gordes y Roussillon, ideales para quienes buscan una postal viva del sur francés. No podía faltar la región de Borgoña, perfecta para los amantes del vino, con viñedos infinitos y gastronomía local que enamora.

Siguiente destino: Bélgica.

Al cruzar la frontera, nos recibió Bruselas, con su icónica Grand Place, su arquitectura Art Nouveau y el sabor inconfundible de los waffles. Pero el encanto belga no se detiene ahí: en Brujas, los canales medievales y calles adoquinadas parecen salidos de un cuento; mientras que en Gante, la mezcla de historia universitaria, arte urbano y vida nocturna le dan un ritmo único a cada rincón.