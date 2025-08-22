Punta Cana: El paraíso del Caribe dominicano

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yiduVfwn8Z0","duration":"00:30:07","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/6916399457b0dfadd81ef618f332c505.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Punta Cana, un verdadero paraíso en el Caribe dominicano donde el mar turquesa, las arenas blancas y las palmeras eternas hacen olvidar cualquier prisa. Este destino se ha convertido en uno de los más codiciados del mundo, no solo por sus playas idílicas y su vibrante vida nocturna, sino también por la riqueza cultural y natural que ofrece a quienes se atreven a ir más allá del resort.

Entre los imperdibles de la zona, destaca Isla Saona, un espectáculo de naturaleza protegida dentro del Parque Nacional del Este, donde el mar parece multiplicar sus tonos de azul y la tranquilidad es absoluta. Otro punto obligado es Hoyo Azul, una laguna natural de aguas cristalinas ubicada al pie de un acantilado en Scape Park, ideal para quienes buscan un baño refrescante en un entorno único. Y para quienes quieran adentrarse en la historia y la esencia dominicana, Altos de Chavón ofrece un viaje en el tiempo: un pintoresco pueblo mediterráneo construido en piedra en lo alto del río Chavón, con talleres artesanales, galerías y vistas inigualables.

Punta Cana no es solo descanso, es aventura, cultura y paisajes que invitan a descubrir un Caribe distinto, lleno de experiencias que permanecen en la memoria mucho después de volver a casa.