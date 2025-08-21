{"multiple":false,"videos":[{"key":"oX8kDyM9Vb","duration":"00:22:50","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/d400f8f7d6a3cc613cbb8abffff0e055.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Matanzas, un rincón del litoral central que se ha convertido en un imperdible para quienes buscan desconexión, deportes náuticos y una gastronomía en sintonía con el mar. Rodeado de acantilados, olas perfectas y una calma que invita a quedarse, este balneario de la comuna de Navidad ha sabido mezclar su esencia de pueblo costero con una oferta turística en crecimiento.

Entre sus paradas obligadas está la Playa de Matanzas, reconocida internacionalmente por sus condiciones ideales para el kitesurf y el windsurf, además de regalar atardeceres que parecen pintados sobre el horizonte. Muy cerca, se encuentra Puertecillo, un destino de difícil acceso que recompensa con un entorno casi virgen, arena extensa y olas desafiantes para surfistas experimentados. Y para quienes buscan un paseo distinto, la Caleta de Pescadores es el lugar perfecto para conocer la tradición local, disfrutar de la pesca artesanal y probar frescos mariscos y pescados preparados al estilo de la zona.

Matanzas es más que una playa: es aventura, tranquilidad y sabor a mar. Un viaje donde cada rincón guarda una postal distinta y cada experiencia invita a volver.