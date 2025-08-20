{"multiple":false,"videos":[{"key":"czB2tfoIJFg","duration":"00:27:48","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/9f644355907c1ba4a0d089d8425024b2.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito nos trasladamos a la elegante y vibrante ciudad de Milán, la capital de la moda y el diseño en Italia, pero también un destino cargado de historia, arte y cultura. Esta metrópoli lombarda sorprende al visitante con su estilo cosmopolita, su arquitectura monumental y su inagotable energía.

Un imperdible es la Catedral de Milán (Duomo di Milano), una joya gótica que tardó casi seis siglos en construirse y que deslumbra con su fachada de mármol y sus vistas panorámicas desde la terraza. Muy cerca se encuentra la Galería Vittorio Emanuele II, uno de los pasajes comerciales más antiguos del mundo, donde se mezcla el lujo de las boutiques con la tradición de sus cafés. Finalmente, otro punto esencial es La Última Cena de Leonardo da Vinci, ubicada en el convento de Santa Maria delle Grazie, una de las obras maestras más visitadas del planeta.