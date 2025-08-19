Praga: La ciudad de las cien torres

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oX7B0rm6bK","duration":"00:26:09","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/d384518e46c8027f6253e7ace7cb40b0.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, nos trasladamos a la mágica ciudad de Praga, conocida como “la ciudad de las cien torres”. Su encanto medieval, combinado con una vibrante vida cultural, la convierte en uno de los destinos más fascinantes de Europa. Caminar por sus calles es adentrarse en un cuento, con castillos, puentes y plazas que parecen detenidos en el tiempo.

Entre los imperdibles de la capital checa está el imponente Castillo de Praga, considerado el más grande del mundo, que guarda en su interior la Catedral de San Vito, símbolo gótico de la ciudad. Otro rincón que enamora es el Puente de Carlos, una obra maestra del siglo XIV adornada con estatuas barrocas y que conecta la Ciudad Vieja con el barrio de Malá Strana. Y, por supuesto, la Plaza de la Ciudad Vieja, epicentro histórico donde se alza el famoso Reloj Astronómico, una verdadera joya medieval que cada hora sorprende con su espectáculo de figuras en movimiento.

Praga es una ciudad que invita a perderse entre sus callejuelas, descubrir su historia y dejarse seducir por su atmósfera única, en la que lo antiguo y lo moderno conviven en perfecta armonía.