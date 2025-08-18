Balance de invierno: recuperación y optimismo en el sector turístico

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yib6lQVtfps","duration":"00:23:34","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/16c9932c390791f9eef238782b509b8f.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito… hacemos un balance de lo que fue la temporada de invierno en Chile. Este 2025 dejó cifras positivas para el turismo nacional, marcado por el regreso de visitantes extranjeros y el fuerte interés de los chilenos por disfrutar de la montaña, el sur y los destinos de nieve.

En lo general, el balance muestra un sector que se recupera, diversifica su oferta y se prepara con optimismo para la próxima temporada estival, donde se espera seguir consolidando a Chile como un destino atractivo tanto para visitantes nacionales como internacionales.