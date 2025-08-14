El otro México: historia y magia más allá de la costa

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yhZItf2wrPO","duration":"00:33:45","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/5470818afd7ad92f901164be7d7138bc.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a México, pero dejando de lado por un momento sus famosas playas para adentrarnos en un país que vibra con historia, cultura y tradiciones únicas. Desde las imponentes pirámides de Teotihuacán, que guardan siglos de misterio, hasta la riqueza colonial de ciudades como Guanajuato y San Miguel de Allende, cada rincón parece un viaje en el tiempo.

Nos dejamos envolver por el aroma de los mercados, donde el maíz, el cacao y el chile cuentan la historia de una gastronomía que es Patrimonio de la Humanidad. Caminamos por pueblos mágicos, descubrimos leyendas entre callejones empedrados y nos sorprendimos con la calidez de su gente. México es mucho más que un destino de sol y arena: es un mosaico vivo que invita a explorarlo con todos los sentidos.