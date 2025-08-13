{"multiple":false,"videos":[{"key":"oX5SbOWrr9","duration":"00:27:28","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/b36f2b6dfb08eb19c8f597c4e1ae2c09.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Aruba, la “Isla Feliz” del Caribe, donde el sol brilla casi todo el año y el mar despliega una paleta de azules que enamora a primera vista. Con sus playas de arena blanca, su cultura vibrante y un ambiente relajado, este paraíso neerlandés ofrece mucho más que descanso bajo la palmera: es una experiencia que mezcla aventura, historia y gastronomía.

Entre los destinos imperdibles está Eagle Beach, reconocida entre las mejores playas del mundo por su arena suave y aguas tranquilas, perfecta para nadar o simplemente relajarse. Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional Arikok es una joya que ocupa casi el 20% de la isla, con paisajes rocosos, cuevas con arte rupestre y vistas panorámicas al mar. Y si buscas un rincón más íntimo, Baby Beach, en el extremo sur, te espera con una bahía poco profunda y aguas cristalinas, ideal para practicar snorkel y descubrir la vida marina.

Aruba no solo es sol y playa; es un destino que invita a descubrir su alma caribeña en cada rincón, con una hospitalidad que hace honor a su apodo de “Isla Feliz”.