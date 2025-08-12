Buenos Aires: un viaje de sabores que enamoran

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yhYRMdBNRSM","duration":"00:32:54","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/f549386ee5b1842980996606e1a7a815.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Buenos Aires, la capital argentina que cautiva no solo por su historia, arquitectura y vida cultural, sino también por una propuesta gastronómica que se ha convertido en un imán para viajeros de todo el mundo.

La ciudad late al ritmo de sabores intensos y aromas irresistibles. Desde las clásicas parrillas que ofrecen cortes de carne jugosos y perfectamente asados, hasta modernas propuestas de alta cocina que fusionan tradición y vanguardia, Buenos Aires es un festín para los sentidos. En barrios como Palermo y Recoleta encontrarás restaurantes de autor, cafeterías de especialidad y bares que reinventan el concepto de coctelería, mientras que en San Telmo y La Boca te espera la esencia más tradicional: empanadas, choripanes y vinos que narran historias en cada sorbo.

No podemos dejar de lado su cultura cafetera, que invita a largas charlas en cafés históricos como el Tortoni, ni su pasión por la pastelería, donde el dulce de leche es el indiscutible protagonista. Buenos Aires es, en definitiva, un destino para explorar con el paladar, un lugar donde cada bocado es parte de su identidad y cada comida se vive como una experiencia cultural única.