Cuzco: El corazón del antiguo Imperio Inca
En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a la histórica ciudad de Cuzco, corazón del antiguo Imperio Inca y una de las joyas más fascinantes de Sudamérica. Caminar por sus calles empedradas es recorrer siglos de historia, donde la herencia colonial se mezcla con imponentes vestigios precolombinos. Entre aromas de café, mercados llenos de colores y montañas que se asoman en el horizonte, Cuzco invita a descubrir su magia en cada rincón.
Entre sus imperdibles destacan:
-
Machu Picchu: La maravilla mundial que roba el aliento. Un santuario arqueológico único, donde las nubes parecen rendirle homenaje a sus muros milenarios.
-
Sacsayhuamán: Una fortaleza monumental que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y guarda el misterio de sus gigantescas piedras perfectamente ensambladas.
-
Valle Sagrado de los Incas: Un recorrido por pueblos como Pisac y Ollantaytambo, donde las terrazas agrícolas y los mercados artesanales cuentan historias vivas de la cultura andina.