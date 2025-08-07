Viaje Infinito: La magia de la cuarta región de nuestro país

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czDM8SDqztP","duration":"00:26:29","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/e196a0f07c0ca203ab055c12468d410c.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a la mágica Cuarta Región de Chile, donde el sol brilla casi todo el año, el cielo se despeja como en ningún otro lugar del planeta y el mar y el desierto se dan la mano en una postal inolvidable.

Nuestro recorrido comenzó en La Serena, una de las ciudades más antiguas del país, famosa por su arquitectura colonial, sus iglesias de piedra y sus extensas playas doradas. El Paseo Balmaceda y el Faro Monumental son paradas obligadas, especialmente al atardecer, cuando la ciudad se tiñe de tonos cálidos y el Pacífico entrega su mejor espectáculo.

Desde ahí nos internamos hacia el interior para descubrir el Valle del Elqui, un rincón de energía y tranquilidad que ha ganado fama mundial por sus cielos estrellados. Pueblo a pueblo, entre viñedos y destilerías de pisco, nos dejamos llevar por la calma de Vicuña, la poesía de Gabriela Mistral y la experiencia única de observar el universo desde alguno de sus observatorios astronómicos.

La última parada nos llevó a Punta de Choros, una caleta encantadora que es la puerta de entrada a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Desde sus botes zarpamos rumbo a las islas Choros y Damas, hogar de delfines, lobos marinos y, por supuesto, los simpáticos pingüinos que dan nombre al lugar. Un imperdible para los amantes de la naturaleza y la fotografía.