Eslovenia: El pequeño corazón de Europa

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Eslovenia, un pequeño tesoro en el corazón de Europa que sorprende con su mezcla perfecta de naturaleza, historia y tranquilidad. Rodeada por los Alpes, el Adriático, y vecina de Italia, Austria y Croacia, esta joya verde es ideal para quienes buscan paisajes de cuento y ciudades con alma.

Nuestro recorrido comenzó en Ljubljana, la encantadora capital del país. Con su casco antiguo peatonal, el río Ljubljanica que la cruza y la arquitectura del genio local Jože Plečnik, esta ciudad vibra con cultura, cafés al aire libre y una atmósfera acogedora. No dejes de subir al Castillo de Ljubljana para una vista panorámica inolvidable.

El viaje continuó hacia uno de los rincones más fotografiados de Europa: el Lago Bled. Sus aguas turquesa, la iglesia sobre una isla en el centro y un castillo colgado en la cima de un acantilado componen una postal viva. Ya sea en bote, bicicleta o simplemente caminando, Bled invita a detenerse y disfrutar.

Finalmente, nos adentramos en el misterioso mundo subterráneo de Postojna, hogar de una de las cuevas más impresionantes del planeta. Con más de 20 kilómetros de túneles, estalactitas y formaciones milenarias, esta maravilla natural se recorre incluso en tren eléctrico, haciendo de la experiencia algo tan didáctico como fascinante.