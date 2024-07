Tahití: Historia, Cultura y Belleza Natural en un Solo Lugar

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yhunC5Jhy26","duration":"00:26:30","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/df04e8ec016e0d55e24e8b50eca124ab.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a una de las islas más maravillosas del mundo y estamos hablando de Tahití, uno de los grandes archipiélago del Pacífico Sur.

Conversamos con Catalina Droguett, ecoperiodista y Constanza Marchant, Ingeniera en información y control de gestión, quienes nos enseñaron más sobre este increíble destino turístico.

Tahití es la isla más grande de la Polinesia Francesa, el archipiélago del Pacífico Sur. Tiene la figura de un “8” y está dividida en Tahití Nui (la sección más grande y occidental) y Tahití Iti (la península oriental). Con playas de arena negra, lagunas, cascadas y 2 volcanes extintos, es un destino vacacional popular. La exploró el capitán James Cook en el siglo XVIII y también, frecuentemente, fue pintada por el artista francés Paul Gauguin.

¿Qué hacer en Tahití?

Jardines de Pā’ōfa’i

Espacio verde frondoso con cientos de árboles, senderos para caminar y estanques ornamentales de peces.

Museum of Tahiti and The Islands

El Musée de Tahiti et des Îles, Tahitian Te Fare Manaha, es el museo nacional de la Polinesia Francesa, ubicado en Puna’auia, Tahití.

Water Gardens Vaipahi

Se pasa media hora paseando por el jardín, con sus cascadas, flores y plantas tropicales, gansos y patos. Es muy divertido para los niños, y les da la oportunidad de perseguir a las gallinas y los patos, ¡jaja! Aquí tienes algunas fotos del lugar para la ocasión.

Fa’aruma’i Waterfalls

Es un conjunto de tres cascadas que no están muy lejos de Papeete, en el pueblo de Tiarei.