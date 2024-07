Nueva York: La ciudad que nunca duerme

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oXfeXp2e8C","duration":"00:29:35","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/445491c2116a15ff4b6dc5069c75d8d8.mp4"}]}

En Viaje Infinito tomamos el avión con destino a Norteamérica, específicamente a Nueva York, ciudad que es uno de los principales atractivos turísticos del mundo.

Conversamos con Carola Honorato y Maca Edwards, quienes nos enseñaron más sobre este destino de Estados Unidos.

¿Qué hacer en Nueva York?

Central Park

Central Park es el parque urbano más grande de Nueva York y uno de los más grandes el mundo. Mide más de 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. En las 340 hectáreas que ocupa Central Park encontraréis praderas, lagos artificiales, cascadas y zonas que parecen un auténtico bosque.

Estatua de la Libertad

La Estatua de la Libertad es un coloso de cobre de 46,05 metros de altura y 125 toneladas de peso situado sobre un gran pedestal de 46,94 metros. Está ubicada en la isla de Bedloe, reabautizada como Liberty Island desde 1956, a la entrada de la Bahía de Nueva York.

Puente de Brooklyn

Mide 1825 metros de largo. En su construcción se gastaron 15,1 millones de dólares y murieron 27 personas. Se inauguró en 1883 y en ese momento fue el puente en suspensión más largo del mundo. El día de su inauguración el puente de Brooklyn fue cruzado por más de 1800 vehículos y 150.000 personas.

Times Square

El Times Square es una intersección de avenidas en Manhattan. Antes llamada Plaza Longacre, está situada en la esquina de la avenida Broadway y la Séptima Avenida. Recibió su nombre actual por las oficinas de The New York Times, que se encontraban en el edificio One Times Square.

National September 11 Memorial & Museum

Su propuesta, denominada Reflejar la Ausencia, consiste en dos piscinas reflectantes que se asientan en las huellas de las Torres Sur y Norte. Están alimentadas por cascadas (las mayores cascadas artificiales de Estados Unidos) y rodeadas por un bosque de casi 400 árboles.