Jamaica: Ritmo, Cultura y Paraísos Turísticos

En una nueva edición de Viaje Infinito, llegamos hasta Centroamérica, específicamente a Jamaica, país que diversos turísticas escogen conocer por sus increíbles playas, costumbres y diversidad cultural.

Conversamos con Valeska Hume y Yasmín Sadeghi, quienes nos enseñaron más sobre este espectacular destino.

Jamaica, un país insular caribeño, tiene una frondosa topografía de montañas, bosques pluviales y playas con arrecifes. Muchos de sus complejos hoteleros servicio de todo incluido (all-inclusive) se agrupan en Bahía Montego, de arquitectura colonial británica, y Negril, conocida por sus sitios de buceo y esnórquel. Jamaica es famosa por ser la cuna del reggae, y su capital Kingston alberga el Museo Bob Marley, dedicado al famoso cantante.

¿Qué hacer en Jamaica?

Blue Hole

Un agujero azul es una cueva submarina o sumidero, también llamada cueva vertical. Los agujeros azules son casi circulares, de paredes empinadas, y deben su nombre al contraste tan marcado entre el azul oscuro de las aguas profundas y el tono más claro de las aguas poco profundas alrededor.

Seven Mile Beach

Seven Mile Beach es una larga media luna de playa de arena coralina en el extremo occidental de la isla de Gran Caimán. Seven Mile Beach es conocida por su belleza y recibió el honor de “La mejor playa del Caribe” en 2015 de la revista Caribbean Travel and Life.

Marta Brae River

El río Martha Brae es un río de Jamaica. Se encuentra en Trelawny, en la costa norte de Jamaica, hacia el extremo occidental, a unas 6 millas al sur de Falmouth, que se encuentra en Trelawny, Jamaica. El río cuenta con rafting. Un pequeño pueblo al oeste del río se llama Martha’s Brae debido a este río cercano.

Bob Marley Museum

El Museo Bob Marley es un museo en Kingston, la capital de Jamaica, dedicado al músico de reggae Bob Marley. El museo está ubicado en 56 Hope Road, Kingston 6, donde fue alguna vez el lugar de residencia del cantante. Fue también el hogar de Tuff Gong sello discográfico fundado por The Wailers en 1970.

YS Falls

La hermosa YS Falls de siete niveles es una de las atracciones más pintorescas de Jamaica.