Orlando: Magia y Aventura

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cz8LU3WoSaL","duration":"00:27:14","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/3907418c41064659b3c6e875abeb2d15.mp4"}]}

En un nuevo capítulo de Viaje Infinito, nos trasladamos a una ciudad mágica en el centro de Florida y que alberga una decena de parques temáticos, viajamos a Orlando.

Conversamos con Constanza Pizarro, gerente de comunicaciones corporativas del Grupo LATAM, quién nos contó sobre las mejores opciones de vuelos para llegar a Orlando.

Conversamos también, con Javiera Martino, dentista, viajera y Disney Expert, que nos dio los mejores tips sobre Disney.

¿Qué hacer en Orlando?

En el capítulo conversamos más que nada sobre probablemente el parque temático más conocido, Disney, pero acá te dejamos una lista de muchas otras opciones de lugares que visitar en Orlando.

Universo de Star Wars en Hollywood Studios

Aunque no seas un gran fan de las películas de Star Wars, entrar en el parque de Hollywood Studios y estar en recreación del Universo de Star Wars te transportará directamente a otra galaxia.

Harry Potter en Florida Universal Studios

Si eres fan de Harry Potter y las películas más famosas de Universal lo tuyo es visitar Universal Studios Orlando, situado a 10 kilómetros de los parques Disney y orientando a un público menos infantil.

Este parque, junto a su vecino Islands of Adventure, recrean gran parte del mundo de Harry Potter y están conectados por el tren Howart Express, que únicamente puedes disfrutar si tienes la entrada «park to park» que te permitirá cambiarte de parque durante un mismo día.

Otras atracciones imprescindibles de este parque son Transformers: The Ride 3D, la montaña rusa interior de Revenge of the Mummy, el increíble espectáculo The Bourne Stuntacular y para los más valientes, la montaña rusa Rip Ride Rockit.

Lanzarte por los toboganes acuáticos del Blizzard Beach

Blizzard Beach, situado entre Animal Kingdom y Hollywood Studios, es uno de los dos parques acuáticos temáticos de Disney y otro de los lugares que ver en Orlando.

Este parque que recrea una estación de esquí sobre el monte Gushmore, una colina artificial con una elevación total de 70 metros, se caracteriza por sus paseos en balsa, su piscina y sobre todo, por sus vertiginosos toboganes que lo convierten en uno de los mejores parques acuáticos que visitar en Estados Unidos. Entre las mejores atracciones se encuentra Runoff Rapids, Snow Stormers, Teamboat Springs, Downhill Double Dipper y el tobogán Summit Plummet, uno de los más altos y rápidos del mundo.

Subirte a las montañas rusas de Islands of Adventure

Si disfrutas subiéndote en las montañas rusas más brutales te proponemos dedicar un día al parque Islands of Adventure dedicado a los personajes de cómic y superhéroes de MARVEL como Spiderman y Hulk.

Orlando Vineland Premium Outlets

Para los amantes de las compras nada mejor que pasar un día en el Orlando Vineland, situado entre los parques Disney y Universal que además, está considerado uno de los mejores outlets que visitar en Orlando y Estados Unidos. Ubicado al aire libre, este enorme outlet es perfecto para darte un respiro de adrenalina y buscar increíbles chollos (descuentos del 25% al 65%) en marcas como Nike, Adidas, Gap, Hugo Boss, Oakley, Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Converse, además de otras más caras como Burberry, Carolina Herrera, Jimmy Choo, Prada y Ralph Lauren, en sus más de 160 tiendas.

Otros outlets interesantes de Orlando que disponen de una amplia oferta en restauración y buenas ofertas son el Premiun Outlet International Drive, The Mall at Millenia Florida y The Florida Mall.