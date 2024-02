Tras Bastidores en la Semana de la Moda de Nueva York

{"multiple":false,"videos":[{"key":"b4HJHLcxRt","duration":"00:29:37","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/aa23aacc4e3e552fe7270e3787906776.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, conversamos de moda, específicamente de la Semana de la Moda de Nueva York, con Daniela Bustamante, quién trabajó en Nueva York con la reconocida diseñadora María Conejero, y, también, con Sofia Stichkin, modelo que actualmente está viviendo en NYC.

De acuerdo a las fechas confirmadas por el Council of Fashion Designers of America (CFDA), la Semana de la Moda de Nueva York tendrá lugar del 9 al 14 de febrero de 2024. Estas fechas darán el banderazo de salida oficial del mes de la moda. New York Fashion Week es la edición en donde se presentaran diseñadores locales, además de aquellos de raíces latinas, como Raul Lopez y Willy Chavarría. Sin embargo, el calendario de marcas que anuncia la CFDA, aún está por confirmarse.

Daniela Bustamante

La reconocida diseñadora chilena recomendó un par de lugares donde suelen ir personajes reconocidos, más aún en medio de la Semana de la Moda.

1. Indochine: un restaurant en pleno Soho, de los favoritos de los neoyorquinos y viajeros del mundo desde su apertura en 1984. Es un clásico atemporal que combina un ambiente elegante, una decoración tropical y una exótica cocina franco-vietnamita que es perfecta tanto para cenas íntimas como para grupos grandes.

2. Carbone: restaurante italiano de primera categoría en un espacio retro-glam que sirve platos refinados con salsa roja.

Con respecto a las tendencias que podremos ver, señaló que “la moda es sociología”, y que estima volverá todo a lo neutro, porque cuando está en épocas de crisis, uno piensa mejor en que invertir.

Sofia Stichkin

La modelo, quién reside en Nueva York, indicó que en esta época previo a la semana de La Moda, la gente sale mucho de sus casa, uno puede ver mucha exhibición de arte y de música, no es solo la semana de la moda. Con respecto a las locaciones de los desfiles, aseguró que por un tema de seguridad, no se publica la locación de ellos, pero que en las calles de Soho, Chelsea, Upper East, y otros barrios, uno puede vivir de igual forma la moda, ya que uno puede ver a modelos corriendo de un desfile a otro o a celebridades.

Con respecto a la moda en Nueva York, señaló que “en Chile la moda es más parecida al estilo europeo, en Nueva York no hay reglas al momento de vestirse, no hay tendencias claras, todos se visten de la forma que se sientan más cómodos. Uno puede ver muchos clores, estilos distintos, hay de todo, cada uno vive a fondo su estilo”.