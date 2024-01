Greens por el Mundo: Destinos de Golf para una experiencia excepcional

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yhx0g6vKxK6","duration":"00:26:12","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/c38ba086e4388141a6a9489bfe7cae06.mp4"}]}

En un nuevo capítulo de Viaje Infinito, conversamos de una gran modalidad que muchas personas eligen para sus vacaciones: viajar para jugar golf.

Conversamos con Mario Diemoz, Abogado y amante del golf y con Rodrigo Orellana, golfista aficionado y representante comercial en Chile de la empresa We golf , especialistas en viajes de golf alrededor del mundo.

El turismo de golf está en auge. Los datos lo confirman. Se trata de un segmento que genera importantes beneficios económicos en las zonas con buenas canchas de golf, pues el nivel de gasto de estos visitantes supera con creces al del turista convencional. De partida, su estadía media llega a las cinco noches. Razón más que suficiente para incluirlo en nuestro Viaje Infinito.

El Masters de Augusta, junto con los Juegos Olímpicos, son los únicos dos eventos deportivos en los que no hay ningún sponsor. En ningún lado hay un cartel de publicidad y nada intoxica la visual del espectador o televidente. Nada de lo que se vende tiene marca. El agua viene en botellas con el logo del club, las gaseosas y la cerveza, en vaso verde. Los sandwiches, en bolsitas de plástico verde y no hay nada cocido para que en la cancha no haya humo u olor que molesten”.

Respecto al merchandising de este mítico club, la gente desespera por comprar cualquier cosa con el logo del Masters y una de las razones es que todo se vende solo durante la semana del torneo y en el club. No hay venta online durante el año. Se calcula que la facturación esta alrededor de 150 millones de dólares en la semana.

Augusta National, el santo grial del golf cuenta con alrededor de 300 socios, que se han mantenido en absoluta reserva, debido a la política de extrema privacidad del club. Como dato, a Bill Gates, uno de los hombres más influyentes del mundo, Augusta le dijo que no, cuando quiso ingresar como socio.

La irrupción de Tiger Woods a finales de los 90 cambió para siempre el golf. Las bolsas de premios pasaron de tener cientos de miles de dólares, a millones de dólares. Las tiendas y marcas deportivas comenzaron a desarrollar sus propios palos de golf, pelotas y líneas de ropa exclusiva de este deporte.

Tiger Woods es posiblemente el mejor golfista de todos los tiempos. A lo largo de su vida, ha hecho un total de 18 hoyos en uno, dos de ellos en el PGA Tour.

Uno de los más importantes, ocurrió en el Phoenix Open, en el icónico TPC Scottsdale, que tiene una especie de estadio de golf en el par 3 de su hoyo 16, donde más de diez mil personas enloquecieron con la magia de Tiger.

Los destinos golfísticos a visitar con amigos o amigas

Saint Andrews

La cuna del golf recibe millones de visitantes al año. Y es que la cancha ubicada en la ciudad del mismo nombre en Escocia, es realmente uno de los lugares que todo golfista desea visitar antes de morir.

Caribe

Entre República Dominicana, Cancún y Playa del Carmen, se concentran la mayor cantidad de resorts que incluyen golf. Canchas icónicas como Mayakoba (México), Casa de Campo y su cancha, el Diente de Perro (República Dominicana) son el top de los lugares para ir.

Argentina

Córdoba, Buenos Aires y Mendoza son tremendas opciones para viajar, cerca de Chile, a un buen precio y con tremendas canchas para disfrutar de 18 hoyos.

Estados Unidos

Estados Unidos tiene más de 13 mil canchas de golf, y contando, en sus 51 estados. TPC Sawgrass, Augusta National, Pebble Beach, Torrey Pines y muchas más, son las canchas que más visitantes reciben al año.