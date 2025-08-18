Plaza Pública en Infinita 18 de agosto del 2025
La encuesta Plaza Pública de Cadem se ha convertido en el instrumento más influyente no solo para medir la carrera presidencial, sino que para retratar también la opinión de los chilenos sobre todos los temas que marcaron la política durante los últimos 7 días. Catalina Edwards, Rodrigo Bravo y Roberto Izikson analizan los detalles inéditos de este sondeo.
{"multiple":false,"videos":[{"key":"bUOinu","duration":"00:48:12","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/a2046f959348503834b5e83443be4334.mp4"}]}