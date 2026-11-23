Planeta Infinita Planeta Infinita, 21 de noviembre

[{"id_post":141190,"post_title":"Planeta Infinita, 14 de noviembre","post_link":"\/programas\/planeta-infinita\/2026\/11\/16\/planeta-infinita-14-de-noviembre.html","post_date":"Nov 16 2026","image":"\/sites\/2\/2026\/11\/PLANETA.jpg-1.jpeg","tag_principal":"planeta infinita"},{"id_post":140851,"post_title":"Planeta Infinita, 7 de noviembre","post_link":"\/programas\/planeta-infinita\/2026\/11\/09\/planeta-infinita-7-de-noviembre.html","post_date":"Nov 09 2026","image":"\/sites\/2\/2026\/11\/PLANETA.jpg.jpeg","tag_principal":"planeta infinita"},{"id_post":131602,"post_title":"Ministerio de Transportes aclara debate por buses: optimizar\u00e1n la flota del sistema RED sin eliminar recorridos ni reducir la oferta","post_link":"\/columnas\/2026\/03\/23\/ministerio-de-transportes-aclara-debate-por-buses-optimizaran-la-flota-del-sistema-red-sin-eliminar-recorridos-ni-reducir-la-oferta.html","post_date":"Mar 23 2026","image":"\/sites\/2\/2026\/03\/Copia-de-Plantilla-radio-infinita-YT-19-544x306.png","tag_principal":"mundo infinito"}]