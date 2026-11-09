Planeta Infinita, 7 de noviembre

[{"id_post":131602,"post_title":"Ministerio de Transportes aclara debate por buses: optimizar\u00e1n la flota del sistema RED sin eliminar recorridos ni reducir la oferta","post_link":"\/columnas\/2026\/03\/23\/ministerio-de-transportes-aclara-debate-por-buses-optimizaran-la-flota-del-sistema-red-sin-eliminar-recorridos-ni-reducir-la-oferta.html","post_date":"Mar 23 2026","image":"\/sites\/2\/2026\/03\/Copia-de-Plantilla-radio-infinita-YT-19-544x306.png","tag_principal":"mundo infinito"},{"id_post":131521,"post_title":"\u00bfChile debe mirar al futuro energ\u00e9tico en medio de un presente complejo?","post_link":"\/columnas\/2026\/03\/20\/chile-debe-mirar-al-futuro-energetico-en-medio-de-un-presente-complejo.html","post_date":"Mar 20 2026","image":"\/sites\/2\/2026\/03\/Copia-de-Plantilla-radio-infinita-YT-15-544x306.png","tag_principal":"mundo infinito"},{"id_post":131456,"post_title":"\u201cEs totalmente irresponsable”: Daniel Silva critica proyecto de vacunaci\u00f3n voluntaria del diputado contreras (Dr. File)","post_link":"\/columnas\/2026\/03\/19\/es-totalmente-irresponsable-daniel-silva-critica-proyecto-de-vacunacion-voluntaria-del-diputado-contreras-dr-file.html","post_date":"Mar 19 2026","image":"\/sites\/2\/2026\/03\/Copia-de-Plantilla-radio-infinita-YT-11-544x306.png","tag_principal":"mundo infinito"}]