En un nuevo capítulo de Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga conversó con Óscar Guillermo Garretón, economista, exsubsecretario de Economía y cofundador de Amarillos por Chile, sobre el escenario político actual y los desafíos de la izquierda chilena tras su derrota electoral.

Durante la conversación, Garretón realizó una dura autocrítica al sector, cuestionó la falta de renovación de sus ideas y advirtió sobre el riesgo de que Chile termine buscando alternativas populistas si fracasan tanto la izquierda como la derecha.