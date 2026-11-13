Mirada Infinita | Alexandra Costeau

En Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga conversó en profundidad con Alexandra Cousteau, cofundadora y presidenta de Oceans 2050, exploradora de National Geographic y asesora senior de Oceana, sobre el preocupante estado de los océanos y las consecuencias de la contaminación por plástico.

Cousteau advirtió que los microplásticos ya no son solo un problema ambiental: están presentes en el agua, el aire y los alimentos, e incluso dentro de nuestro organismo.

Sin embargo, también hay razones para tener esperanza: los océanos pueden recuperarse rápidamente si dejamos de sobreexplotarlos. Protegerlos y restaurar su abundancia es todavía posible, pero requiere actuar hoy pensando en las futuras generaciones.