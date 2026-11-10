Mirada Infinita | Óscar Landerretche

En un nuevo capítulo de Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga conversó con el economista Óscar Landerretche sobre su nuevo libro Charchazo: El desarrollo en la era de la violencia y los fenómenos que están marcando el escenario político y social actual.

Durante la conversación, Landerretche analizó la crisis de las élites, el avance del populismo y el nivel de «payaseo» que, a su juicio, ha alcanzado la política chilena. Además, planteó que estamos atravesando un periodo de ajustes que podría transformar profundamente el mundo político y económico.

¿Qué está pasando con los liderazgos políticos en Chile?