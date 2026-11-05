Mirada Infinita | Ricardo Solari

En Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga conversó en profundidad con Ricardo Solari, exministro y figura del socialismo chileno, sobre los primeros meses del Gobierno y las dificultades de su modelo de liderazgo.

Solari cuestionó el diseño del Ejecutivo, apuntando a dos problemas centrales: la necesidad de que el Presidente ejerza un liderazgo permanente sobre su equipo y la importancia de contar con personas de alta competencia en los cargos de gobierno.

¿Qué tan determinante es el liderazgo presidencial para el funcionamiento de un Gobierno?