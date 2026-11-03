Mirada Infinita | Mario Kreutzberger

En Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga conversó en profundidad con Don Francisco sobre la historia y el impacto de la Teletón en Chile.

A casi cinco décadas de su primera edición, Mario Kreutzberger destaca que esta obra solidaria dejó de ser el esfuerzo de una persona, de un grupo o de los canales de televisión para convertirse en una causa de todo un país.

Una muestra de que, cuando Chile se une por un propósito común, la solidaridad puede transformar vidas y cambiar la sociedad.