Mirada Infinita | Claudio Alvarado

En un nuevo capítulo de Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga conversó con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), sobre los desafíos políticos que enfrenta el gobierno de José Antonio Kast.

Durante la conversación, analizaron la crisis de credibilidad del Ejecutivo, las dificultades para construir una conducción política sólida y las señales que ha dejado la gestión del gabinete. ¿Está preparado el gobierno para enfrentar el escenario político que tiene por delante?