Mirada Infinita | Constanza Michelson

En Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga conversó en profundidad con Constanza Michelson, psicoanalista y escritora, sobre su nuevo libro Microdramas: el peso de lo leve, las contradicciones humanas y la manera en que nos relacionamos con los demás.

Michelson reflexionó sobre cómo nuestros deseos están influenciados por otros, la dificultad de encontrarnos a nosotros mismos y el agotamiento que provoca vivir en una sociedad donde todos parecen tener una opinión sobre todo.