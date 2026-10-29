Mirada Infinita | Heraldo Muñoz

En Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga conversó con el excanciller Heraldo Muñoz sobre el avance de la ultraderecha en el mundo y las razones detrás del descontento ciudadano con los partidos tradicionales.

Muñoz abordó cómo la inseguridad, el costo de la vida, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda han alimentado la frustración de distintos sectores, especialmente entre los jóvenes, y han impulsado el voto de castigo y las opciones antisistema.