Mirada Infinita | Martín del Río

¿Estamos llegando tarde para proteger la naturaleza? En un nuevo capítulo de Mirada Infinita, conversamos con Martín del Río, fundador de Ladera Sur, sobre los desafíos del cambio climático y la importancia de actuar para proteger nuestro entorno.

Aunque los efectos del cambio climático ya se están haciendo sentir, todavía hay mucho por hacer. Para Martín, Chile y Latinoamérica tienen una oportunidad tremenda de convertirse en un ejemplo para el mundo, y enfrentar este desafío no desde la resignación, sino desde las ganas de hacer las cosas de manera diferente.