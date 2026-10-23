Mirada Infinita | Carmen Domínguez

En Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga conversó en profundidad con Carmen Domínguez, profesora de Derecho de la Universidad Católica, sobre la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile.

Los testimonios de quienes pasaron por el sistema de protección revelan historias desgarradoras y dejan en evidencia una deuda que el país aún no logra saldar: garantizar la protección, la reparación y la dignidad de la infancia.

¿Por qué el Estado sigue sin responder como debería ante una realidad que conoce hace años?