Mirada Infinita | Carla Hermann

En Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga sostuvo un diálogo en profundidad con Carla Hermann, doctora en óptica cuántica y académica de la Universidad de Chile, sobre los misterios de la física cuántica, los avances tecnológicos y la importancia de acercar la ciencia a la ciudadanía.

Hermann, quien dirige el primer laboratorio de óptica cuántica liderado por una mujer en Chile, también abordó los desafíos de hacer ciencia de primer nivel en un país que destina escasos recursos a la investigación.