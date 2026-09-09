Mirada Infinita | Sonia Montecino

En ‘Mirada Infinita’, Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con Sonia Montecino, antropóloga, escritora y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, sobre los grandes temas que atraviesan la identidad chilena.

Desde la figura del “huacho” y las transformaciones de la familia, hasta el impacto de la migración, la discriminación y el papel de la gastronomía como espacio de encuentro cultural, Montecino entregó una mirada crítica y reveladora sobre quiénes somos como sociedad chilena.