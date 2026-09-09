Mirada Infinita | Rodolfo Guzmán

En ‘Mirada Infinita’, Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con Rodolfo Guzmán, chef y fundador de Boragó, considerado uno de los mejores restaurantes del mundo.

Desde los años en que estuvo al borde de la quiebra hasta convertir su cocina en un referente global, Guzmán reflexionó sobre la identidad gastronómica de Chile, la riqueza de sus ingredientes y por qué nuestro país tiene el potencial de convertirse en uno de los destinos gastronómicos más importantes del planeta.