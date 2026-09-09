Mirada Infinita | Mario Marcel

En ‘Mirada Infinita’, Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con el economista, expresidente del Banco Central y exministro de Hacienda, Mario Marcel, a propósito de su libro “La Montaña Rusa”, donde repasa los principales desafíos económicos, políticos y sociales que marcaron a Chile entre 2019 y 2024.

En esa línea, Marcel recordó los días más complejos de la economía chilena, atribuyéndolos al estallido social de 2019, cuando los mercados entraron en pánico y, según relata, Chile estuvo al borde de una crisis económica de gran magnitud.

El ex presidente del Banco Central aseguró que la prioridad en ese momento fue evitar que la crisis social y política derivara también en una crisis financiera, advirtiendo incluso a los actores políticos sobre la urgencia de encontrar una salida institucional.