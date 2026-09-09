Mirada Infinita | María José Naudon

En ‘Mirada Infinita’, Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidenta de la Comisión Asesora Presidencial Chile Renace, sobre la fuerte caída de la natalidad en Chile y sus implicancias sociales, económicas y culturales.

En esa línea, Naudon advirtió sobre el futuro demográfico del país: si la tendencia continúa, en 2028 las muertes superarían a los nacimientos y en 2036 la población total comenzaría a disminuir.