Mirada Infinita | Margarita Ducci

En ‘Mirada Infinita’, Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con Margarita Ducci sobre los desafíos de la sostenibilidad, el cumplimiento de la Agenda 2030 y el rol que juegan las empresas frente al cambio climático, la crisis hídrica y las nuevas exigencias sociales.

En esa línea, Ducci abordó temas como el greenwashing, la gestión del agua, la sostenibilidad como estrategia de negocio y los avances que ha tenido Chile en materia de regulación ambiental y transparencia corporativa.