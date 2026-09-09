Mirada Infinita | Jaime Mañalich

En ‘Mirada Infinita’, Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con el médico y exministro de Salud Jaime Mañalich sobre los desafíos estructurales que enfrenta el sistema de salud chileno.

Durante la entrevista, Mañalich abordó el impacto del envejecimiento de la población, el aumento sostenido del gasto en salud, las listas de espera y la necesidad de fortalecer la atención primaria. Además, planteó que el principal desafío del sistema no pasa únicamente por destinar más recursos, sino por mejorar su gestión y coordinación.