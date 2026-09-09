Mirada Infinita | Gloria de la Fuente

En ‘Mirada Infinita’, Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con Gloria de la Fuente, cientista política y exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, sobre los desafíos que enfrenta Chile en materia de política exterior y el rol que debe jugar el país en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y los cambios geopolíticos.

En esa línea, analizaron el acercamiento entre Chile y Bolivia, la posición chilena frente al conflicto entre Israel y Palestina, la importancia de construir una política exterior de Estado y los principios que, a su juicio, deben mantenerse en el tiempo, como la defensa de la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo.