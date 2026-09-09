Mirada Infinita | Fernando Atria

En ‘Mirada Infinita’ Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con Fernando Atria, abogado, académico y una de las voces más influyentes en el debate constitucional y político de las últimas décadas en Chile.

En en diálogo, Atria analizó la crisis de legitimidad que, a su juicio, sigue marcando la relación entre la ciudadanía y la política, reflexionó sobre el legado del estallido social y abordó las razones que explican el fracaso de los procesos constituyentes impulsados en los últimos años.