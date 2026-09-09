Mirada Infinita | Eolo Díaz-Tendero

En ‘Mirada Infinita’, Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con Eolo Díaz-Tendero sobre los cambios que han experimentado las sociedades contemporáneas y los desafíos que enfrenta la representación política en una época marcada por el individualismo.

Durante la conversación, el académico reflexionó sobre cómo las nuevas generaciones conciben el trabajo, el éxito y el ocio, en un contexto donde cada vez más personas sienten que son las únicas responsables de construir su futuro.