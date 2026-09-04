Mirada Infinita | Pepe Auth

En Mirada Infinita Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con el exembajador, exdiputado y analista político Pepe Auth, quien abordó el reciente cambio de gabinete, la gestión del gobierno y los desafíos de gobernabilidad en un escenario político marcado por tensiones, ajustes y decisiones.

Durante la entrevista, se analizó el rol de los partidos políticos, el peso de las expectativas ciudadanas en los primeros meses de un mandato y cómo la distancia entre campaña y gobierno suele tensionar las promesas iniciales.