Mirada Infinita | Pancho Melo

En Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con el actor Pancho Melo, en la que repasó su trayectoria, el impacto de los personajes en la vida real y el complejo vínculo entre ficción, redes sociales y la vida personal.

En ese contexto, el actor reflexionó sobre el éxito en nuestro país y sostuvo que no cree en la existencia de un mejor actor de Chile, sino más bien en trayectorias marcadas por oportunidades bien aprovechadas en el lugar y tiempo preciso.