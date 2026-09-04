Mirada Infinita | Magdalena Browne

En Mirada Infinita Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con Magdalena Browne sobre las brechas de género en el mercado laboral, el impacto del sistema de cuidados y cómo las políticas públicas pueden incidir directamente en la participación femenina en el trabajo.

Desde la discusión sobre la ley de sala cuna hasta el desafío de la corresponsabilidad social, Browne abordó cómo los costos asociados a los cuidados siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, afectando su desarrollo profesional y la economía del país.