Mirada Infinita | Cristián del Campo

En Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con el sacerdote jesuita y rector de la UAH, Cristián del Campo, quien reflexionó sobre los alcances de la inteligencia artificial, su impacto en el trabajo, la democracia y la forma en que tomamos decisiones en la vida cotidiana.

Del Campo planteó que el gran desafío no es solo “subirse al carro” de la inteligencia artificial, sino hacerlo de manera crítica, consciente y con responsabilidad ética.