Mirada Infinita | Amanda Céspedes

En ‘Mirada Infinita’ Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con la neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes, quien abordó el impacto de las pantallas en el desarrollo emocional y cerebral de los niños.

Durante la entrevista, Céspedes advirtió sobre cómo el uso temprano y excesivo de dispositivos digitales puede afectar la empatía, la creatividad y las habilidades sociales en la infancia, planteando incluso que ciertos usos pueden constituir formas de abandono emocional cuando reemplazan la atención sensible de los adultos.