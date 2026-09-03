Mirada Infinita | Rodrigo Ubilla

En Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga conversó en profundidad con el sociólogo Rodrigo Ubilla sobre la fragilidad de la institucionalidad y los desafíos que enfrenta nuestro país.

Durante la entrevista, se analizaron los factores que hoy tensionan el funcionamiento de las instituciones y el impacto que esto tiene en la confianza ciudadana y en la capacidad del Estado para responder a las demandas de seguridad.

Además, se abordó la idea planteada por algunas voces que atribuyen la delincuencia principalmente a la desigualdad. Sin embargo, Ubilla planteó una mirada distinta, señalando que la principal prioridad de un presidente debiera ser garantizar la seguridad de la población.